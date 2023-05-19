Граждан России во время отдыха в Турции не пустили внутрь ресторана Nusr-Et, указав на новое правило заведения: "Для русских вход запрещён". Об инциденте, произошедшем с ними, рассказали подписчики Telegram-канала "Рыбарь".
В ресторане объяснили это поддержкой креатуры глобалистов оппозиционного кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, из-за чего россияне стали нежелательными в некоторых местах страны.
Для туризма в Турции складываются довольно неприятные тенденции, на что указывает этот случай, отметил автор канала. В стране ухудшилась криминогенная обстановка после землетрясения, а вместе с активизацией проамериканских настроений безопасность российских граждан находится под ещё большим вопросом, заключил эксперт.
Ранее россияне рассказали о первых впечатлениях от поездки в Грузию после открытия авиасообщения.
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