Туристов из России не пустили в ресторан в Турции: "Для русских вход запрещён"

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Граждан России во время отдыха в Турции не пустили внутрь ресторана Nusr-Et, указав на новое правило заведения: "Для русских вход запрещён". Об инциденте, произошедшем с ними, рассказали подписчики Telegram-канала "Рыбарь".

Фото: newsland.com

В ресторане объяснили это поддержкой креатуры глобалистов оппозиционного кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, из-за чего россияне стали нежелательными в некоторых местах страны.

Для туризма в Турции складываются довольно неприятные тенденции, на что указывает этот случай, отметил автор канала. В стране ухудшилась криминогенная обстановка после землетрясения, а вместе с активизацией проамериканских настроений безопасность российских граждан находится под ещё большим вопросом, заключил эксперт.

Ранее россияне рассказали о первых впечатлениях от поездки в Грузию после открытия авиасообщения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

АНТАЛИЯ, ТУРЦИЯ | СТОИТ ЛИ ЕХАТЬ В 2023 ГОДУ?