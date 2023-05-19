МК: российские туристы рассказали, как их встретили в Грузии

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих впечатлениях о Грузии. Первые туристы из России пока приятно поражены, пишет "МК".

Фото: Bai Xueqi/Xinhua

Один из собеседников издания удивился смешным ценам на проживание и питание в дорогих ресторанах. По словам мужчины, местные жители россиянам рады и встречают их как родных.

Студенты из Москвы также заявили, что им всё нравится, при этом жильё они нашли в хостеле, с завтраками и обедами. Молодые люди отметили, что встретили их радостно, а таксист, который вёз из аэропорта, даже не хотел брать плату.

Жительница Тбилиси призналась, что агрессии к россиянам было больше год назад, но сейчас люди привыкли.

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