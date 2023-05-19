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Турпром: турист из России был удивлён ценами в столовой в центре Стамбула

1:13
Туризм

В кафе и ресторанах, расположенных в центра Стамбула, почти невозможно сложно поесть за небольшие деньги. Бюджетных же гастрономических заведений здесь вообще не бывает.

Турпром: турист из России был удивлён ценами в столовой в центре Стамбула
Фото: https://on-woman.com/stambul-dostoprimechatelnosti/

Турист из России сравнил цены в столовой в центре Стамбула с ресторанами, и был приятно поражён стоимости полноценного обеда.

Россиянин рассказал в своём Дзен-канале, что в турецкой столовой он действовал так же, как и в российской: взял на поднос желаемые блюда, после чего расплатился за них на кассе.

Турист отметил, что был приятно удивлён широкому выбору блюд в местной столовой. Вся еда здесь, по его словам, оказалась вкусной и свежеприготовленной. Весь обед из трёх блюд обошёлся россиянину в 325 лир или 1235 рублей. Он подчеркнул, что порции были очень щедрыми.

По признанию путешественника, в любом кафе в центре Стамбула, а тем более в местном ресторане, за такой же обед он бы заплатил как минимум в три раза больше. Из чего турист сделал вывод, что выгоднее и лучше, чем столовая, места для обеда в центре Стамбула не придумать.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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