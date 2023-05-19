Турпром: натиск скидок турецких отелей на граждан из РФ дал положительные результаты

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Атака скидок", которую предприняли турецкие отели для привлечения граждан РФ, дала результаты. Как сообщает издание turizmajansi, ссылаясь на данные российских агентских сетей, снижение цены на отдых в стране позволил увеличить объём продаж путёвок.

Фото: qha.com.tr

"В среднем скидка в отелях Анталии достигала 30%, ещё выше — до 40%, цены снизились на курортах Эгейского моря. Речь идёт о снижении цен в мае относительно цен середины апреля", — передаёт "Турпром".

Цены продолжаются снижаться. За последние десять дней мая стоимость турпакетов в страну упала на 9,3% в Анталии и до 14,2% на курортах Эгейского моря.

В итоге выросла и доля Турции в общих продажах: она увеличилась с 44% во время майских праздников до 58% к концу мая. Остальные "конкуренты" пока занимают несопоставимые объёмы: Египет — 19%, Россия — 11%, ОАЭ — 10% и Куба — 4%.

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