"Атака скидок", которую предприняли турецкие отели для привлечения граждан РФ, дала результаты. Как сообщает издание turizmajansi, ссылаясь на данные российских агентских сетей, снижение цены на отдых в стране позволил увеличить объём продаж путёвок.
"В среднем скидка в отелях Анталии достигала 30%, ещё выше — до 40%, цены снизились на курортах Эгейского моря. Речь идёт о снижении цен в мае относительно цен середины апреля", — передаёт "Турпром".
Цены продолжаются снижаться. За последние десять дней мая стоимость турпакетов в страну упала на 9,3% в Анталии и до 14,2% на курортах Эгейского моря.
В итоге выросла и доля Турции в общих продажах: она увеличилась с 44% во время майских праздников до 58% к концу мая. Остальные "конкуренты" пока занимают несопоставимые объёмы: Египет — 19%, Россия — 11%, ОАЭ — 10% и Куба — 4%.
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