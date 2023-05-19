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Директор "Турпомощи" Осауленко рассказал, почему снижаются цены на отдых в Турции

1:00
Туризм

Глава ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко отметил, что стоимость отдыха в Турции ощутимо снижается, и цены будут продолжать падать и дальше. Причина этого — большое количество альтернативных предложений для путешественников.

Директор "Турпомощи" Осауленко рассказал, почему снижаются цены на отдых в Турции
Фото: puttur.ru

Сейчас многие россияне предпочитают Турции отдых в Грузии, рассказал Осауленко в беседе с НСН. Также российских путешественников сегодня всё больше интересуют поездки в Абхазию, где отдохнуть можно намного дешевле, чем в Турции.

Однако немало жителей РФ по традиции выбирают турецкие курорты, потому что их устраивают цены, качество отдыха и логистика, отметил эксперт.

"Плюс ментальность российского туриста, когда в той или иной стране происходят какие-то процессы, то они спрашивают, насколько уменьшилась цена, а не насколько там опасно или нет, к сожалению", — добавил Осауленко.

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ТУРЦИЯ 2023 🇹🇷 Лучшие КУРОРТЫ Турции для ИДЕАЛЬНОГО отдыха. Аланья Кемер Мармарис Бодрум Анталия
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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