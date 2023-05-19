В России может появиться прямой рейс на Занзибар

Перевозчик "Азур Эйр" выражает намерение запустить рейсы из Омска в Танзанию, конкретно на остров Занзибар. Однако Росавиация пока не дала одобрения для организации международного маршрута. Информация об этом появилась на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

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Запрос на разрешение организации данного маршрута должен быть обсужден на заседании межведомственной комиссии, отвечающей за допуск авиакомпаний к перевозкам. Если запрос будет одобрен, то омские пассажиры смогут лететь на курорт два раза в неделю. Однако пока представители Росавиации не сообщили о своем решении относительно запуска данного международного направления, сообщает gorod55.ru.

Занзибар — это архипелаг, расположенный в Индийском океане недалеко от побережья Танзании. Главная достопримечательность острова — Каменный город, исторический торговый квартал, где присутствует влияние суахили и исламской культуры.

Ранее разрешение на организацию рейса Омск — Занзибар получила авиакомпания "Роял Флайт" в октябре 2021 года. Однако до сих пор ни один рейс в этом направлении не был выполнен.