Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Московские таксисты пожаловались на снижение доходов из-за блокировки GPS
Боевик ВСУ бросил раненого сослуживца после прямого попадания гранаты ВС РФ
Нутрициолог Конюхова проинформировала о простом способе, который поможет избежать срывов во время диеты
Военные эксперты: победный бросок российской армии на Киев неминуем
Певица Ольга Орлова рассказала, что в наследство от Жанны Фриске получила белого лабрадора
Анатолий Васссерман допустил, что НАТО поможет ВСУ напасть на Калининград
Сладков объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине
Коррупционный скандал вокруг Омского гидроузла прокомментировал Минстранс
Посол Украины при НАТО Галибаренко призвала не ждать от наступления ВСУ слишком многого

В России может появиться прямой рейс на Занзибар

Туризм

Перевозчик "Азур Эйр" выражает намерение запустить рейсы из Омска в Танзанию, конкретно на остров Занзибар. Однако Росавиация пока не дала одобрения для организации международного маршрута. Информация об этом появилась на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

В России может появиться прямой рейс на Занзибар
Фото: pixabay.com

Запрос на разрешение организации данного маршрута должен быть обсужден на заседании межведомственной комиссии, отвечающей за допуск авиакомпаний к перевозкам. Если запрос будет одобрен, то омские пассажиры смогут лететь на курорт два раза в неделю. Однако пока представители Росавиации не сообщили о своем решении относительно запуска данного международного направления, сообщает gorod55.ru.

  • Занзибар — это архипелаг, расположенный в Индийском океане недалеко от побережья Танзании. Главная достопримечательность острова — Каменный город, исторический торговый квартал, где присутствует влияние суахили и исламской культуры.

Ранее разрешение на организацию рейса Омск — Занзибар получила авиакомпания "Роял Флайт" в октябре 2021 года. Однако до сих пор ни один рейс в этом направлении не был выполнен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Популярное
США пытаются переложить ответственность на европейские страны за передачу F-16 Киеву

США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.

МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Путин одним ударом разрушил безжалостный план Зеленского по России — Sohu
Под Артёмовском уничтожен предатель-нацист из России — уроженец Волгограда
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
Появилась новая информация о пропавшем главкоме ВСУ Залужном
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Последние материалы
Певица Ольга Орлова рассказала, что в наследство от Жанны Фриске получила белого лабрадора
Анатолий Васссерман допустил, что НАТО поможет ВСУ напасть на Калининград
Сладков объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине
Коррупционный скандал вокруг Омского гидроузла прокомментировал Минстранс
Посол Украины при НАТО Галибаренко призвала не ждать от наступления ВСУ слишком многого
Эксперты предостерегают от использования кнопки A/C при опущенных окнах
"Пионеру" исполнилось 99 лет: в нём печатались Троцкий, Маяковский и Есенин
Спикер ВВС ВСУ Игнат: командование ВС России изменило вектор ракетных ударов по Украине
Иностранные СМИ: к 2030 году начнётся полноценная война НАТО — Россия. План уже готов
Мишустин совершит официальный визит в Китай 23-24 мая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников