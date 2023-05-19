В России может появиться прямой рейс на Занзибар

Перевозчик "Азур Эйр" выражает намерение запустить рейсы из Омска в Танзанию, конкретно на остров Занзибар. Однако Росавиация пока не дала одобрения для организации международного маршрута. Информация об этом появилась на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
Запрос на разрешение организации данного маршрута должен быть обсужден на заседании межведомственной комиссии, отвечающей за допуск авиакомпаний к перевозкам. Если запрос будет одобрен, то омские пассажиры смогут лететь на курорт два раза в неделю. Однако пока представители Росавиации не сообщили о своем решении относительно запуска данного международного направления, сообщает gorod55.ru.
Ранее разрешение на организацию рейса Омск — Занзибар получила авиакомпания "Роял Флайт" в октябре 2021 года. Однако до сих пор ни один рейс в этом направлении не был выполнен.
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