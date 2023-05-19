"Турпром": турист из РФ поделился впечатлениями от поездки в Хургаду в конце 2022 года

Турист из России посетил Египет в конце 2022 года и рассказал о поездке на платформе "Дзен”. Чартерным рейсом он прибыл в Хургаду.

Фото: pixabay. com

Россиянина впечатлили сервис, экскурсии, отношение к русским. Отельный гид посоветовал путешественнику экскурсию в Луксор к Карнакскому храму и предложил скидку. В ходе поездки в данный город россиянина сопровождал египтянин по имени Мухаммед. Он грамотно говорил по-русски и рассказал об истории, культуре и обычаях своей страны, передаёт "Турпром".

Гид признался, что местные хорошо относятся к россиянам. Деньги — не единственная причина, почему в стране любят русских. Сказываются также прошлые связи и помощь СССР.

"Так что нашего брата здесь любят, уважают и ждут", — отметил турист из РФ.

Ранее сообщалось, что туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ в Анталии.

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