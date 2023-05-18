Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Продюсер "Маски" Сумачёва назвала необоснованной критику Виктории Дайнеко в адрес шоу
Врач-гинеколог Андреева назвала обязательные анализы для женщин после 40 лет
Эрдоган рассказал, как встретился в отеле с 25-ю куртизанками. Слушатели плакали
Врач Артюшкевич проинформировала о лучших и худших продуктах на завтрак
Учёные США разработали препарат для борьбы с холестерином, который эффективен на 100 процентов
Военкор Котенок: ВСУ собрали в Запорожье ударную группировку в 65 тысяч человек для наступления
Лукашенко рассказал, что Россия ещё год назад готова была подписать мирный договор с Украиной
Актриса Валерия Ланская рассказала, что ей написал идущий на поправку Костомаров: "Снова буду работать"
В сфере ЖКХ уходит в прошлое ряд бюрократических послаблений

"Фонтанка" проинформировала о популярных направлениях для отдыха среди граждан РФ летом 2023 года

Туризм

В свете текущей международной обстановки ценовая политика на летний отдых изменилась, и россиянам придётся заплатить на 15-20% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате многие туристы предпочитают выбирать более доступные варианты для отпуска. О том, где будут отдыхать наши соотечественники, рассказала "Фонтанка".

"Фонтанка" проинформировала о популярных направлениях для отдыха среди граждан РФ летом 2023 года
Фото: pixabay. com

Популярность среди россиян набирают страны СНГ.

"Казахстан активно продвигают как курортное направление — в Актау. В Кыргызстане набирают популярность летние туры на озеро Иссык-Куль. В Узбекистан едут за маршрутом по Великому Шёлковому пути, гастрономией, красивейшим метро Ташкента", — отметила тревел-эксперт Светлана Демидова.

Также граждане РФ начали выбирать в качестве мест для отдыха Алтай, Камчатку, Кавказ, Кольский полуостров, Сахалин и Курильские острова. Люди интересуются Чукоткой, Шантарскими островами, Горной Шорией, Магаданом, Ладожским озером.

Эксперты назвали необычные регионы России, где можно недорого отдохнуть этим летом. Среди них Пермский край, Екатеринбург, Калмыкия, республика Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Башкирия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куда поехать отдохнуть в России? Топ лучших мест для отдыха
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии

В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.

"Турпром": в Анталии туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
Пресс-секретарь Белого дома резко завершила брифинг после вопроса о России
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Последние материалы
Эрдоган рассказал, как встретился в отеле с 25-ю куртизанками. Слушатели плакали
Врач Артюшкевич проинформировала о лучших и худших продуктах на завтрак
Учёные США разработали препарат для борьбы с холестерином, который эффективен на 100 процентов
Военкор Котенок: ВСУ собрали в Запорожье ударную группировку в 65 тысяч человек для наступления
Лукашенко рассказал, что Россия ещё год назад готова была подписать мирный договор с Украиной
Актриса Валерия Ланская рассказала, что ей написал идущий на поправку Костомаров: "Снова буду работать"
В сфере ЖКХ уходит в прошлое ряд бюрократических послаблений
МК: разведчик Клупов рассказал, какие секреты помог раскрыть найденный в Чёрном море дрон США
Михаил Подоляк заявил, что на Украине ненавидят Россию: "Мы будем вас преследовать"
Эксперты объяснили, как безопасно улучшить свет фар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников