"Фонтанка" проинформировала о популярных направлениях для отдыха среди граждан РФ летом 2023 года

В свете текущей международной обстановки ценовая политика на летний отдых изменилась, и россиянам придётся заплатить на 15-20% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате многие туристы предпочитают выбирать более доступные варианты для отпуска. О том, где будут отдыхать наши соотечественники, рассказала "Фонтанка".

Фото: pixabay. com

Популярность среди россиян набирают страны СНГ.

"Казахстан активно продвигают как курортное направление — в Актау. В Кыргызстане набирают популярность летние туры на озеро Иссык-Куль. В Узбекистан едут за маршрутом по Великому Шёлковому пути, гастрономией, красивейшим метро Ташкента", — отметила тревел-эксперт Светлана Демидова.

Также граждане РФ начали выбирать в качестве мест для отдыха Алтай, Камчатку, Кавказ, Кольский полуостров, Сахалин и Курильские острова. Люди интересуются Чукоткой, Шантарскими островами, Горной Шорией, Магаданом, Ладожским озером.

Эксперты назвали необычные регионы России, где можно недорого отдохнуть этим летом. Среди них Пермский край, Екатеринбург, Калмыкия, республика Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Башкирия.

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