Турпром: россиянка рассказала об обязательной процедуре по приезде в Таиланд

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественница из России рассказала об обязательной процедуре, которую необходимо пройти по приезде в Таиланд каждому иностранцу. Речь об оформлении регистрации по месту жительства формы ТМ30.

Фото: Vachira Kalong/Keystone Press Agency

Туристка отметила в своём Дзен-канале, что эту регистрацию обычно никто не спрашивает, поэтому многие о ней даже ничего не знают. Однако для приезжающих в страну это обязательная процедура, без которой не удастся продлить визу, открыть банковский счёт, получить местные водительские права, продать или купить машину либо мотоцикл на законных основаниях.

Временную регистрацию за иностранца делает отель, но если местом проживания будет дом или квартира, то нужно оформлять документы самостоятельно в первые трое суток после приезда, иначе можно получить штраф за просрочку, отметила россиянка.

Ранее турист из России рассказал о необычной привычке местных жителей, которая удивила его в Турции.

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