Туристы в Италии могут столкнуться с большими неприятностями из-за некоторых ошибок

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Популярные курорты начали вводить строгие правила, чтобы справиться с огромным потоком туристов после пандемии коронавирусной инфекции. Одним из самых ярких примеров является Италия.

Фото: pixabay.com

Путешественникам в Портофино запрещено долго стоять на одном месте. За попытку поймать удачный кадр грозит штраф до 24 тысяч рублей.

В национальном парке Чинкве-Терре запрещено ходить в шлёпанцах. Туристы в неудобной обуви застревают на сложных пешеходных дорожках, поэтому за отсутствие должной экипировки штраф может составить более 200 тысяч рублей.

Гостям Рима нельзя отдыхать на ступеньках Испанской лестницы. За это туристы будут вынуждены заплатить почти 22 тысячи рублей. Местные власти утверждают, что сидящие на лестнице путешественники мешают другим людям ходить по ней.

На пляжах Венеции запрещено строить замки из песка, поскольку это "ненужные препятствия". За безобидное развлечение туристы должны будут заплатить более 20 тысяч рублей.

В Сорренто нельзя появляться в купальнике на публике. Штраф за неприличное поведение составляет 44 тысячи рублей.

Рестораны Майорки не приветствуют гостей в футболках, так как им надоел "пьяный туризм". Теперь общественные заведения курорта намерены ввести новый дресс-код, которому должны будут следовать все туристы, иначе им будет отказано в доступе.

"Также Испания пресекает вечеринки, устанавливая норму в размере всего шести напитков в день на курортах "всё включено", — сообщает The Sun.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему не стоит переезжать жить в Испанию в 2023 году. Жизнь в Испании не для слабаков!