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"Турпром": гражданин РФ удивился, узнав, почему узбеки пьют чай из двух пиал

1:30
Туризм

Российский турист, побывавший в Узбекистане, сообщил, почему местные жители предпочитают пить чай из двух пиал. Его данный факт сильно удивил, о чём он высказался на платформе "Дзен".

"Турпром": гражданин РФ удивился, узнав, почему узбеки пьют чай из двух пиал
Фото: flickr. com

Турист начал ценить чаепитие после того, как увидел, что в восточных странах это стало настоящим ритуалом. Узбеки уделяют особое значение этому процессу. Они наслаждаются каждым глотком, общаются и получают удовольствие от спокойного отдыха. Поэтому на стол ставят не только две пиалы, но и целый чайник, даже если гость один. Это своего рода намёк: не стоит спешить.

"Пока человек неспешно пьёт чай, тот в его пиале успевает остыть. И чтобы не допивать холодные остатки, его надо перелить как раз во вторую пиалу, а в первую снова подлить горячего напитка из чайника… Отдыхать с холодным чаем — это не дело", — передаёт слова россиянина "Турпром".

Однако комментаторы, которые прожили в Узбекистане многие годы, не согласились с этим мнением. Они заявили, что никогда не слышали о подобной интерпретации. По их мнению, вторая пиала предназначена для гостя, который может неожиданно прийти. Они также отметили, что у большинства местных жителей теперь нет времени на многочасовое чаепитие.

Ранее сообщалось, что в Анталии туристы из ФРГ начали теснить россиян.

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Десять загадочных и удивительных мест в Узбекистане
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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