Путешественник из России, который отправился за новыми впечатлениями в Турцию, рассказал о том, что его поразила необычная привычка местных жителей. Турист заметил, что люди часто сидят там прямо на земле, бордюрах и на полу в общественном транспорте.
Такие сцены уже стали привычной картиной для россиянина, он стал замечать их в разных городах страны. По его словам, возможность присесть, скрестив или вытянув ноги, а не стоять, используют люди всех возрастов и профессий.
Автора Дзен-канала увиденное натолкнуло на мысль о том, что на улицах Турции достаточно чисто, мало пыли, и по общественному транспорту не разносится грязь через обувь.
Ранее россиянка рассказала об отношении к русским в отеле в Турции.
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