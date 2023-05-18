Российского туриста в Турции удивила необычная привычка местных жителей

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественник из России, который отправился за новыми впечатлениями в Турцию, рассказал о том, что его поразила необычная привычка местных жителей. Турист заметил, что люди часто сидят там прямо на земле, бордюрах и на полу в общественном транспорте.

Фото: pixabay.com

Такие сцены уже стали привычной картиной для россиянина, он стал замечать их в разных городах страны. По его словам, возможность присесть, скрестив или вытянув ноги, а не стоять, используют люди всех возрастов и профессий.

Автора Дзен-канала увиденное натолкнуло на мысль о том, что на улицах Турции достаточно чисто, мало пыли, и по общественному транспорту не разносится грязь через обувь.

Ранее россиянка рассказала об отношении к русским в отеле в Турции.

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