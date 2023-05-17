"Турпром": в Анталии туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ

В Анталии отдыхающие из Германии начали теснить россиян. Согласно данным Turizmgunlugu, именно за счёт немецких граждан город рассчитывает достичь своей цели в 16 млн туристов за сезон.

Фото: kariatida.com

Гендиректор Bentour Germany Сонгюль Гёкташ Росати сообщил, что Турция "безальтернативна" для немцев. В итоге компания планирует привлечь в страну больше туристов из ФРГ. Ожидается рост на 30% числа немецких граждан, передаёт "Турпром".

В июне возможно активное соревнование между отдыхающими из РФ и Германии. Председатель Средиземноморского регионального представительства Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB) Риза Перчин проинформировала, что в этом месяце ожидают и восстановления числа российских путешественников, которые ранее были на первом месте в регионе.

"Мы видим, что русские, которые являлись локомотивом в этом регионе, были заменены немцами. Но в июне может быть больше очной конкуренции между двумя этими рынками. И Англия будет на третьем месте", — полагает она.

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