"Турпром": в отелях Турции для туристов вводят новые правила после отмены ограничений в связи с COVID-19

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ограничительные меры, которые были введены в отелях Турции во время пандемии, больше не актуальны. В стране отменена программа "ковидной безопасности", но введён новый сертификат. Его правила пока не уточнены, пишет "Турпром".

Фото: pixabay.com

Президент Ассоциации отельеров Бодрума Омер Фарук Денгиз объявил об отмене сертификации безопасного туризма. В период пандемии COVID-19 в отелях были обязательны маски, санитайзеры и иные средства безопасности. Система "шведских столов" в ресторанах запрещалась.

По словам Денгиза, до 2030 года будет внедрена программа "Устойчивый туризм".

"Это всемирно известная программа, которая представляет собой программу сертификации, предназначенную для экологически чистого объекта, подходящего для региона, в котором он расположен", — заявил представитель отельеров.

Однако он не уточнил, какие требования должны будут соблюдать отели и гости, приезжающие отдыхать.

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