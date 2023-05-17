Ограничительные меры, которые были введены в отелях Турции во время пандемии, больше не актуальны. В стране отменена программа "ковидной безопасности", но введён новый сертификат. Его правила пока не уточнены, пишет "Турпром".
Президент Ассоциации отельеров Бодрума Омер Фарук Денгиз объявил об отмене сертификации безопасного туризма. В период пандемии COVID-19 в отелях были обязательны маски, санитайзеры и иные средства безопасности. Система "шведских столов" в ресторанах запрещалась.
По словам Денгиза, до 2030 года будет внедрена программа "Устойчивый туризм".
"Это всемирно известная программа, которая представляет собой программу сертификации, предназначенную для экологически чистого объекта, подходящего для региона, в котором он расположен", — заявил представитель отельеров.
Однако он не уточнил, какие требования должны будут соблюдать отели и гости, приезжающие отдыхать.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.