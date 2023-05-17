"Турпром": гражданка из РФ проинформировала об отдыхе в отеле "для взрослых" в Турции

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В турецком городе Сиде есть отель для гостей старше 16 лет, который позиционируется как "гостиница для взрослых". Основная концепция этого заведения заключается в предоставлении возможности отдохнуть без детей на второй береговой линии, пишет "Турпром".

Фото: qha.com.tr

Одна из российских туристок проинформировала, что ей очень понравились качество питания в отделе. Она отметила красивый пляж гостиницы с мягким песком. Особенностью данного "отеля для взрослых" являются постоянные вечерние шоу, дискотеки, спортивные мероприятия и развлечения для влюблённых пар.

Длинная береговая линия в Сиде хорошо обустроена. В пешей доступности находятся Археологический музей, Храма Аполлона. Можно посетить кафе или сувенирную лавку.

"Парам, которые предпочитают спокойный отдых в Турции на "всё включено", однозначно понравится этот отель. Особенно тем, кто любит отдыхать без детей по соседству. Сама я однозначно бы сюда вернулась", — написала российская туристка в своём канале на платформе "Дзен".

Ранее сообщалось о том, как реагировать на антироссийские выкрики в Турции.

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Об отдыхе в Турции