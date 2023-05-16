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RTN: спрос со стороны граждан РФ на отдых в Крыму резко упал в 2023 году

1:20
Туризм

Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Борис Зелинский сообщил, что продажи туров в Крым и Севастополь на лето резко упали. Об этом пишет RTN.

RTN: спрос со стороны граждан РФ на отдых в Крыму резко упал в 2023 году
Фото: Личный архив Александра Шторма

Отели испытывают загрузку в основном только в выходные дни, когда местные жители региона приезжают на отдых. Зелинский отметил, что граждане РФ не только мало бронируют туры, но и неохотно их оплачивают.

Отели и детские лагеря остаются пустыми из-за ограничений в транспортной доступности Крыма и возможных проблем с безопасностью. Спрос на экскурсионный туризм также значительно снизился.

"Отели готовятся к сезону, но понятно, что он будет очень плохой. Поэтому многие открываются позже, чем обычно, многие в усечённом формате, некоторые думают вообще не открываться. Прошлый сезон тоже был плохим, но люди худо-бедно ехали. Но после взрыва Крымского моста многие боятся ехать, особенно с детьми", — поделился Зелинский.

Отделение РСТ в Крыму и Севастополе готовит обращение к премьер-министру РФ с просьбой поддержать туротрасли полуострова в предстоящем летнем сезоне.

Ранее сообщалось, что граждане РФ начали выбирать для отдыха Сочи, а не Турцию.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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