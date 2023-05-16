Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Борис Зелинский сообщил, что продажи туров в Крым и Севастополь на лето резко упали. Об этом пишет RTN.
Отели испытывают загрузку в основном только в выходные дни, когда местные жители региона приезжают на отдых. Зелинский отметил, что граждане РФ не только мало бронируют туры, но и неохотно их оплачивают.
Отели и детские лагеря остаются пустыми из-за ограничений в транспортной доступности Крыма и возможных проблем с безопасностью. Спрос на экскурсионный туризм также значительно снизился.
"Отели готовятся к сезону, но понятно, что он будет очень плохой. Поэтому многие открываются позже, чем обычно, многие в усечённом формате, некоторые думают вообще не открываться. Прошлый сезон тоже был плохим, но люди худо-бедно ехали. Но после взрыва Крымского моста многие боятся ехать, особенно с детьми", — поделился Зелинский.
Отделение РСТ в Крыму и Севастополе готовит обращение к премьер-министру РФ с просьбой поддержать туротрасли полуострова в предстоящем летнем сезоне.
Ранее сообщалось, что граждане РФ начали выбирать для отдыха Сочи, а не Турцию.
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