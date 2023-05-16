Туристическая отрасль Турции тайно выражает своё недовольство проведением второго тура президентских выборов, запланированного на 28 мая. Иностранные граждане стали чаще отказываться от поездок в Стамбул и курорты страны из-за беспокойств по поводу возможных протестов и беспорядков.
На старте сезона туристическая индустрия была вынуждена существенно снизить цены, чтобы избежать значительных финансовых потерь. Однако постоянное функционирование в таком режиме становится невозможным. Заход на второй тур обещает ещё минимум две недели низкого интереса граждан к Турции.
Туристическая индустрия стремится сделать всё возможное, чтобы получить хоть какую-то прибыль от россиян. В РФ путешественников предостерегают об опасностях и рисках. Тем не менее случайно попасть в неприятную ситуацию возможно, так как противники президента Реджепа Тайипа Эрдогана произносят антироссийские лозунги о "вмешательстве Москвы в выборы".
Одна из путешественниц, находясь в Сиде, поделилась своим опытом.
"По улицам по одному-двое не ходить. Услышав антироссийские выкрики, прикинуться нерусскими. Базаров, кафе, магазинов и автобусных экскурсий в крупные города избегать", — советует она в беседе с "МК".
Российские релоканты боятся, что в случае победы Эрдогана возникнут беспорядки. Сейчас они не рекомендуют как минимум месяц ездить в Анкару, Стамбул и Измир.
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