МК: граждан РФ проинформировали, как реагировать на антироссийские выкрики в Турции

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристическая отрасль Турции тайно выражает своё недовольство проведением второго тура президентских выборов, запланированного на 28 мая. Иностранные граждане стали чаще отказываться от поездок в Стамбул и курорты страны из-за беспокойств по поводу возможных протестов и беспорядков.

Фото: qha.com.tr

На старте сезона туристическая индустрия была вынуждена существенно снизить цены, чтобы избежать значительных финансовых потерь. Однако постоянное функционирование в таком режиме становится невозможным. Заход на второй тур обещает ещё минимум две недели низкого интереса граждан к Турции.

Туристическая индустрия стремится сделать всё возможное, чтобы получить хоть какую-то прибыль от россиян. В РФ путешественников предостерегают об опасностях и рисках. Тем не менее случайно попасть в неприятную ситуацию возможно, так как противники президента Реджепа Тайипа Эрдогана произносят антироссийские лозунги о "вмешательстве Москвы в выборы".

Одна из путешественниц, находясь в Сиде, поделилась своим опытом.

"По улицам по одному-двое не ходить. Услышав антироссийские выкрики, прикинуться нерусскими. Базаров, кафе, магазинов и автобусных экскурсий в крупные города избегать", — советует она в беседе с "МК".

Российские релоканты боятся, что в случае победы Эрдогана возникнут беспорядки. Сейчас они не рекомендуют как минимум месяц ездить в Анкару, Стамбул и Измир.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Про жизнь в Турции