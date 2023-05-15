Российский турист сообщил, почему граждане РФ начали выбирать для отдыха Сочи, а не Турцию

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне начали предпочитать отдых в Сочи вместо туристических курортов в Турции. Об этом пишет "Турпром", ссылаясь на рассказ автора блога "Что почём" на платформе "Дзен".

Фото: pixabay.com

Основным фактором выбора Сочи в качестве места для отдыха является стоимость, так как туры в Турцию значительно подорожали.

"Цены на авиабилеты — 7-8,5 тыс. руб. в одну сторону, ну а снять двухкомнатную квартиру (в хорошем доме) можно в центральном Сочи за 3,5 тыс. руб. в сутки", — пишет блогер.

Кроме того, Сочи предоставляет возможность отдыхать три недели и дольше, тогда как туры в Турцию являются кратковременными.

Блогер также отмечает удобство питания в городе, где легко найти свежие овощи и фрукты. Наконец, на курортах Краснодарского края без проблем можно работать даже на пляже благодаря наличию бесплатного интернета.

Однако, несмотря на перечисленные преимущества российского побережья, автор блога отмечает, что если планируется пляжный отпуск продолжительностью десять дней, лучше всё же выбрать Турцию, так как там уровень сервиса до сих пор выше. Однако для длительного отдыха и удалённой работы Сочи является более подходящим вариантом.

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