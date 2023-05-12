Представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Дашук заявил, что количество глэмпингов в регионах РФ за последние пять лет увеличилось в 40 раз.
По словам Дашука, популярность данного вида размещения обусловлена закрытием границ и модой на отдых в природных зонах.
"В 2018 году в России работало около десятка глэмпингов, в 2023 году их количество превысило 400. Большинство подобных объектов сосредоточено в Ленинградской и Московской областях, Карелии и Краснодарском крае", — цитирует представителя союза туриндустрии РИА "Новости".
Главным минусом подобного отдыха, по мнению Дашука, является отсутствие официальных стандартов для такого вида размещения. На данный момент глэмпингом может называться абсолютно любой объект.
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