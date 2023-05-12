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Представитель РСТ Дашук: число глэмпингов в регионах РФ за пять лет выросло в 40 раз

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Туризм

Представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Дашук заявил, что количество глэмпингов в регионах РФ за последние пять лет увеличилось в 40 раз.

Представитель РСТ Дашук: число глэмпингов в регионах РФ за пять лет выросло в 40 раз
Фото: pixabay.com

По словам Дашука, популярность данного вида размещения обусловлена закрытием границ и модой на отдых в природных зонах.

"В 2018 году в России работало около десятка глэмпингов, в 2023 году их количество превысило 400. Большинство подобных объектов сосредоточено в Ленинградской и Московской областях, Карелии и Краснодарском крае", — цитирует представителя союза туриндустрии РИА "Новости".

Главным минусом подобного отдыха, по мнению Дашука, является отсутствие официальных стандартов для такого вида размещения. На данный момент глэмпингом может называться абсолютно любой объект.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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