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Туристам в ЕС и РФ предлагают "последний отпуск перед Апокалипсисом"

3:27
Туризм

Европейским туристам в сезоне отпусков-2023 предлагается "отдохнуть перед Третьей мировой войной". Любители дорогого отдыха "под ключ" уже получают эксклюзивные предложения — сообщают авторы проекта "Наводка", принявшие участие в форуме туроператоров РФ.

Туристам в ЕС и РФ предлагают "последний отпуск перед Апокалипсисом"
Фото: Midjouney: Turism before WWIII

В подобные пакеты входят:

  • путешествия к оставшимся "чудесам света",
  • поездки в "пока еще целые" столицы крупных держав мира,
  • восхождения на Эверест "с грузовиком кислорода",
  • отрыв на секс-курортах,
  • морские регаты в самых красивых и "запретных" акваториях,
  • посещение религиозных святынь и "центров силы",
  • ночевки у неконтактных племён,
  • прочая экзотика.

Как отмечают турагентства, каждому туристу обеспечиваются

  1. Трансферы.
  2. Оборудование, яхты, самолёты, любой транспорт.
  3. Поддержка и сопровождение 24/7.
  4. Если нужно — тяжеловооруженная охрана из лучших ЧВК мира.

Как пояснили эксперты во время телеконференции "Элитный отдых-2023 — тенденции и границы", такие туры могут продолжаться до двух месяцев.

Что характерно, в России есть аналоги "отдыха перед Третьей мировой", которые обеспечивают возможность посетить могилы предков, съездить в Крым, а также прыгнуть с парашюта, пилотировать самолет, оказаться на Байкале, в лесах Карелии или на сопках Камчатки, "прокатиться на ледоколе", и т. д.

Например, в распространяющихся среди клиентов "последнего отпуска перед ядерным Апокалипсисом" есть следующие предложения:

  1. Экспедиция на дно Байкала и дайвинг с нерпами в ледяной воде, которые исчезнут после начала Третьей мировой.
  2. Треккинг по Саянам и Камчатке, чтобы увидеть изнутри удивительные кратеры и вулканы.
  3. Знакомство с тиграми в Уссурийском заповеднике, прежде чем это вид исчезнет с лица земли.
  4. Поездки в Якутию и Мурманск, чтобы увидеть необычные арктические ландшафты и посетить научные станции.
  5. Снежный альпинизм на Эльбрусе, "чтобы увидеть знаменитый горный хребет во всей его красе и почувствовать счастье во время спуска".
  6. Авто-, авиа- и железнодорожная поездка с обеспечением транспортом и жильем в места захоронений предков в других (далеких) регионах — чтобы "попрощаться с прадедами перед Великой войной".
  7. Поездка в Кавказские Минеральные Воды, чтобы попробовать грязевые ванны, порыбачить на горных реках и посетить древние монастыри и дворцы, расположенные в красивых горных пейзажах.
  8. Отдых на ЮБК (Южном Берегу Крыма), чтобы насладиться отличными пляжами, свежими фруктами, вином, уникальной культурой и пикантной кухней.

Неудивительно, впрочем, что у людей превалируют мрачные настроения — многие аналитики прогнозируют, что в 2024–2026 году мир ждет глобальный передел и войны, а скорее всего — и Третья мировая (ядерная) война.

По данным докладов ученых-прогнозистов, атомщиков и военных экспертов Европы и США в случае начала Третьей Мировой войны в первые часы погибнет 90 000 000 человек, а в течение нескольких месяцев - более полумиллиарда жителей нашей планеты.

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Что российские туристы творят в отпуске за границей после начала СВО
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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