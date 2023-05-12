Европейским туристам в сезоне отпусков-2023 предлагается "отдохнуть перед Третьей мировой войной". Любители дорогого отдыха "под ключ" уже получают эксклюзивные предложения — сообщают авторы проекта "Наводка", принявшие участие в форуме туроператоров РФ.
В подобные пакеты входят:
Как отмечают турагентства, каждому туристу обеспечиваются
Как пояснили эксперты во время телеконференции "Элитный отдых-2023 — тенденции и границы", такие туры могут продолжаться до двух месяцев.
Что характерно, в России есть аналоги "отдыха перед Третьей мировой", которые обеспечивают возможность посетить могилы предков, съездить в Крым, а также прыгнуть с парашюта, пилотировать самолет, оказаться на Байкале, в лесах Карелии или на сопках Камчатки, "прокатиться на ледоколе", и т. д.
Например, в распространяющихся среди клиентов "последнего отпуска перед ядерным Апокалипсисом" есть следующие предложения:
Неудивительно, впрочем, что у людей превалируют мрачные настроения — многие аналитики прогнозируют, что в 2024–2026 году мир ждет глобальный передел и войны, а скорее всего — и Третья мировая (ядерная) война.
По данным докладов ученых-прогнозистов, атомщиков и военных экспертов Европы и США в случае начала Третьей Мировой войны в первые часы погибнет 90 000 000 человек, а в течение нескольких месяцев - более полумиллиарда жителей нашей планеты.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.