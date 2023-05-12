"Турпром": туристов призвали брать с собой в путешествия старый телефон

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по путешествиям Кайл Хотчкисс Кароне считает, что всем туристам следует брать с собой дополнительный старый смартфон при поездках за границу. Из-за частых командировок он знаком с тем, что случается, когда в другой стране остаёшься без связи. Поэтому Кароне всегда берёт с собой старый телефон, передаёт "Турпром".

Фото: pixabay.com

"Однажды в Париже я потерял свой телефон, и мне пришлось потратить $2000 на новый. На пляже в Рио на меня налетела целая команда детей и украла телефон прямо из рук. Ещё один гаджет утонул в Эгейском море. С тех пор я никогда не выбрасываю старые айфоны и всегда кладу один из них в сумку, собирая вещи в поездку", — объяснил Кайл.

Кароне также берёт дополнительную SIM-карту, чтобы при необходимости позвонить оператору связи для переключения номера на неё и использовать в старом айфоне.

Блогер Лиза Гарсия тоже берёт с собой запасной телефон, чтобы быть готовой к непредвиденным ситуациям. Одним из преимуществ использования дополнительного гаджета является экономия заряда батареи основного устройства. Опытный путешественник объясняет, что второй телефон можно использовать для карт, текстовых сообщений и составления маршрута.

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