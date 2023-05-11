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Вице-президент РСТ Барзыкин сообщил гражданам РФ о ценах на отдых в Грузии в связи со снятием запретов на полёты

1:44
Туризм

Запрет на полёты российских авиакомпаний в Грузию вскоре будет снят. В связи с этим прогнозируется большой спрос на отдых в данной стране. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Pravda.Ru рассказал о стоимости путёвок в Грузии и местах для посещения.

Вице-президент РСТ Барзыкин сообщил гражданам РФ о ценах на отдых в Грузии в связи со снятием запретов на полёты
Фото: Bai Xueqi/Xinhua

Он отметил, что пока не объявлены цены на перелёт, билеты будут стоить в районе 20-30 тыс. рублей в обе стороны.

"Размещение очень широкого спектра — от 1500 руб. в день (это бюджетное жильё) до 3000-5000 руб. за номер. В принципе, стали чуть дороже размещение и аренда. Но всё равно в 50 тысяч рублей в неделю на человека можно уложиться", — поделился эксперт.

Барзыкин отметил, что на конечную стоимость тура повлияют цены перелёта. Эксперт прогнозирует, что они будут известны в ближайшие недели.

Барзыкин рассказал, что Грузия — достаточно компактная страна. Он не советует проезжать мимо Тбилиси, поскольку оттуда начинается множество экскурсионных программ. Путешественникам готовы предложить и историко-культурный, и пляжный, и гастрономический туризм. Эксперт отметил, что при возобновлении авиаперелётов организованные туры будут дешевле примерно на 20%, чем самостоятельные путешествия.

Барзыкин рассказал, что отдых в Грузии подойдёт самым разным категориям людей.

"Очень широкий спектр: и молодёжь выезжала, и более взрослое поколение. Там может быть и спокойный отдых, и экскурсионный. Спектр широкий", — поделился эксперт.

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Грузия: десять мест, которые нужно посетить
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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