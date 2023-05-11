Гражданка РФ полетела в Египет и пожаловалась на дискриминацию россиян в стране

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавно вернувшаяся из Египта туристка из России оставила негативный отзыв о поездке в эту страну. Она рассказала, что выбрала для своего отпуска пятизвёздочный отель в Шарм-эш-Шейхе, заплатив за тур на двоих за девять ночей 153 тыс. рублей.

Фото: pixabay.com

По данным портала "Тонкости туризма", девушка выбирала гостиницу на основе отзывов в Интернете, но оказалось, что они были заказными. По словам туристки, главными недостатками отеля стали старые номера, мелкое море, закрытый понтон и негативное отношение к российским гостям.

Путешественница, отдыхавшая за границей, выразила недовольство дискриминацией соотечественников. Она рассказала об инциденте, связанном с шумными британскими туристами, которые вечером громко разговаривали у бассейна. Когда девушка вместе со своим спутником попробовала заглушить музыкой из колонки их крики, то получила замечание от персонала отеля.

"Снеки внезапно заканчиваются, когда приходим именно мы, но волшебным образом запасы возобновляются, когда подходят туристы из других стран. С напитками идентичная история. Не поеду больше", — призналась девушка.

Ранее сообщалось, что туры в Турцию резко подешевели для граждан из РФ с 11 мая 2023 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Отдых в Египте в 2023 году