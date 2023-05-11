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Прием заявок на участие в Международном маркетинговом конкурсе "PROбренд"-2023 продлен до 17 мая

4:59
Туризм

По многочисленным просьбам, Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" продлевает прием заявок на V международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2023 до 17 мая 2023 года.

Прием заявок на участие в Международном маркетинговом конкурсе "PROбренд"-2023 продлен до 17 мая
Фото: Пресс-служба PROбренд

Конкурс, который проводится среди участников туристической отрасли Евразийского пространства, в этом году отмечает пятилетний юбилей. Он не имеет аналогов на туристическом рынке и объединяет сразу три темы — туризм, брендинг и маркетинг территорий. Его цель — продвижение локальных национальных туристических брендов, обмен опытом по их созданию, организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания, журналисты, блогеры, фотографы.

Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяет инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!

  1. "Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд". Выдвигают организации и коллективы. Необходимо предоставить не менее двух рекомендательных писем.
  2. "Брендинг территории" (государство, край или область, район, населённый пункт).
  3. "Брендинг туристской организации и туристского объекта" (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис; музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений).
  4. "Брендинг средств размещения и питания".
  5. "Брендированная полиграфия" (буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель).
  6. "Брендированная сувенирная продукция".
  7. "Видеобрендинг" (видеоролик, проморолик).
  8. "Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере" (сайт, страница в соцсетях).
  9. "Вклад в популяризацию туристских брендов в медиасфере" (для СМИ, журналистов, блогеров, фотографов).

Скачать заявку и ознакомиться с Положение можно на сайте

Прием заявок продлится до 17 мая 2023 года.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ и на страницах Союза в социальных сетях.

Важно

  1. Один проект может быть подан только в одну номинацию.
  2. Один участник может подать разные проекты в разные номинации.
  3. На каждый проект заполняется и оформляется отдельная заявка. Заполненные заявки и дополнительные материалы принимаются на адрес электронной почты [email protected].
  4. Сувениры, полиграфия, видеоролики и медиапроекты, подаваемые на конкурс, должны быть созданы не ранее 1 января 2020 года.

Конкурс проводится при поддержке ассоциации "Народные художественные промыслы России", "Ассоциации музеев космонавтики" (АМКОС), "Дома народов России", Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов,

Партнеры конкурса: компания "Автодор Девелопмент", АО "Гознак", издательство "Бомбора", производственное предприятие сувенирной продукции "(c)Город на холсте", курорт "Роза Хутор". компания​ Greenworks​.

Генеральный информационный партнер — "Российская газета".

Генеральный интернет-партнерPravda.Ru.

Официальный информационный партнер — "Аргументы и факты".

Информационные партнеры: газета "Новые Ведомости", туристический портал 100 Дорог, туристический портал TRIP2RUS. RU, издательство "Аякс-пресс", путеводители "Полиглот", туристическая выставка "Интурмаркет", проект "ТревелЭксперт".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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