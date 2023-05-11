Прием заявок на участие в Международном маркетинговом конкурсе "PROбренд"-2023 продлен до 17 мая

По многочисленным просьбам, Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" продлевает прием заявок на V международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2023 до 17 мая 2023 года.
Конкурс, который проводится среди участников туристической отрасли Евразийского пространства, в этом году отмечает пятилетний юбилей. Он не имеет аналогов на туристическом рынке и объединяет сразу три темы — туризм, брендинг и маркетинг территорий. Его цель — продвижение локальных национальных туристических брендов, обмен опытом по их созданию, организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.
К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания, журналисты, блогеры, фотографы.
Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяет инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!
Скачать заявку и ознакомиться с Положение можно на сайте
Прием заявок продлится до 17 мая 2023 года.
Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ и на страницах Союза в социальных сетях.
Конкурс проводится при поддержке ассоциации "Народные художественные промыслы России", "Ассоциации музеев космонавтики" (АМКОС), "Дома народов России", Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов,
Партнеры конкурса: компания "Автодор Девелопмент", АО "Гознак", издательство "Бомбора", производственное предприятие сувенирной продукции "(c)Город на холсте", курорт "Роза Хутор". компания Greenworks.
Генеральный информационный партнер — "Российская газета".
Генеральный интернет-партнер — Pravda.Ru.
Официальный информационный партнер — "Аргументы и факты".
Информационные партнеры: газета "Новые Ведомости", туристический портал 100 Дорог, туристический портал TRIP2RUS. RU, издательство "Аякс-пресс", путеводители "Полиглот", туристическая выставка "Интурмаркет", проект "ТревелЭксперт".
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