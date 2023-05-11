"Турпром": туры в Турцию резко подешевели для граждан из РФ с 11 мая 2023 года

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Блогеры на "Яндекс.Дзен" сообщили о падении цен на туры в Турцию. С 11 мая стоимость билетов в эту страну снизилась. Об этом пишет "Турпром".

Фото: puttur.ru

"Минимальное падение — до 20 процентов и далее. То есть цены на туры в трёхзвёздочные отели начинаются от 40-45 тыс. руб, в "бюджетные" пятизвёздночные отели на "всё включено" можно попасть за 55-60 тыс. руб. Ещё раз стоит подчеркнуть, что речь идёт о ближайших вылетах", — говорится в публикации.

Блогеры назвали причины падения цен. Во-первых, это связано с необходимостью заполнять авиаперевозку. Порядка 1 300 бортов в неделю должно перемещаться между Россией и Турцией согласно государственным договорённостям. Однако загрузить все эти рейсы сейчас проблематично.

Ещё одна значимая причина — выборы в Турции. Далеко не все туристы из России знают об этом, но всё же некоторые могут опасаться.

"Даже если нынешний президент сохранит свою должность, то по итогам голосования могут возникнуть массовые протесты. А если победит оппозиция, то перспективы взаимоотношений с Россией могут кардинально измениться", — цитирует блогер мнение некоторых туристов.

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