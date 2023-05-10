RG.RU: гражданам РФ перечислили страны, лояльно относящиеся к выдаче шенгенских виз

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы из РФ, которые планируют посетить европейские страны в 2023 году, могут столкнуться с трудностями при получении шенгенской визы. Об этом пишет "Российская газета".

Фото: sovetnik.eu

Большинство государств Шенгенской зоны приостановили или прекратили выдачу виз гражданам РФ. Польша, Дания, Чехия, Прибалтика и другие страны не принимают туристов из России. В связи с этим в Ассоциации туроператоров нашей страны советуют обращаться за шенгенскими визами в Грецию и Венгрию.

Также есть возможность получить документ, позволяющий иностранцу пересечь границу другой страны, в Италии, Испании, Словении и Австрии. Однако может возникнуть проблема с нехваткой свободных мест на ближайшие месяцы. Стоимость визы для россиян составляет 80 евро, а для детей от 6 до 12 лет — 40 евро. Дополнительно понадобится более 30 евро на оплату всех услуг.

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Документы для получения шенгенской визы 2023