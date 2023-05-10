Tourprom.ru: в аэропортах Турции узаконили официальный "грабёж" туристов

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдыхающие сообщают о том, что в аэропортах Турции практически закреплён "грабёж" туристов. Так описал происходящее один из гостей страны.

Фото: qha.com.tr

На территории курортной зоны местные цены на все вещи завышены, что вызывает возмущение среди пассажиров. О положении в международном терминале аэропорта Dalaman рассказал турист. Мужчина пришёл в негодование после того, как потратил на две плитки шоколада и небольшую бутылку воды 301 турецкую лиру (1200 рублей).

"Это непомерная цена и узаконенный грабёж", — передаёт слова туриста tourprom.ru.

Ранее отдыхающие жаловались на высокие цены в аэропортах Стамбула. Негодующие пассажиры открыто заявляли о грабеже.

"Я тебя ограблю, а ты ограбишь пассажира, прибывшего сюда", — описывают очевидцы ценовую политику воздушной гавани в Стамбуле.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Турция 2023. Полный обзор Кемера.