Житель РФ отказался от услуг турфирм после горького опыта

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Основной минус покупки пакетных туров состоит в том, что менеджерам агентства безразлично, как отдых пройдёт на самом деле, их задача — продать путёвку любыми способами. Об этом рассказал житель России, который запланировал поехать на Чёрное море.

Фото: folkextreme.ru

Он отметил, что увидел в Сети рекламу одного из отелей и обратился в турфирму, чтобы ему помогли забронировать номер. Однако после этого "Остапа понесло", рассказал россиянин.

"Начали мне звонить и писать в мессенджер предлагая какие-то отели, не имеющие ничего общего с тем, где я хочу отдыхать. У них как снесло "крышу" от порядка цен, которые я готов потратить на отдых. Анапа, Лазаревское, Лоо, Адлер: все предложения оттуда", — возмутился турист в своём блоге "Что почём".

Помочь в туркомпании так и не смогли. Менеджеры предлагали варианты без бассейна и питания, хотя турист говорил, что эти услуги в отеле должны быть в обязательном порядке.

"Они стали присылать мне дешёвые предложения гостевых домов в разных частях Краснодарского края", — рассказал он.

Мужчина пришёл к выводу, что лучше бронировать номера на специализированных площадках в Интернете, а не обращаться за помощью в турфирмы.

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