Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВС РФ вскрыли и уничтожили две украинские ДРГ и сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Военкор Сладков подвёл итоги ночных ударов ВКС России по территории Украины
Снайперы ВС России сообщили о рекордном по дальности выстреле в зоне спецоперации на Украине
Эндокринолог Янг перечислила продукты, разрушающие печень
Назван напиток, который снижает риск развития рака
МК: российские ВКС ответили за атаку на Кремль мощным ударом по резервам ВСУ
Удары по Одесской области открывают любопытные сценарии для дальнейшего ведения боевых действий
РИАН: Пентагон заявил о критических проблемах ВС Соединённых Штатов Америки
Шоколад не поднимает настроение: Врачи опровергли популярный миф

Житель РФ отказался от услуг турфирм после горького опыта

1:19
Туризм

Основной минус покупки пакетных туров состоит в том, что менеджерам агентства безразлично, как отдых пройдёт на самом деле, их задача — продать путёвку любыми способами. Об этом рассказал житель России, который запланировал поехать на Чёрное море.

Житель РФ отказался от услуг турфирм после горького опыта
Фото: folkextreme.ru

Он отметил, что увидел в Сети рекламу одного из отелей и обратился в турфирму, чтобы ему помогли забронировать номер. Однако после этого "Остапа понесло", рассказал россиянин.

"Начали мне звонить и писать в мессенджер предлагая какие-то отели, не имеющие ничего общего с тем, где я хочу отдыхать. У них как снесло "крышу" от порядка цен, которые я готов потратить на отдых. Анапа, Лазаревское, Лоо, Адлер: все предложения оттуда", — возмутился турист в своём блоге "Что почём".

Помочь в туркомпании так и не смогли. Менеджеры предлагали варианты без бассейна и питания, хотя турист говорил, что эти услуги в отеле должны быть в обязательном порядке.

"Они стали присылать мне дешёвые предложения гостевых домов в разных частях Краснодарского края", — рассказал он.

Мужчина пришёл к выводу, что лучше бронировать номера на специализированных площадках в Интернете, а не обращаться за помощью в турфирмы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Рай на земле возможен. Мыс Пицунда
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
НАТО не справится со злыми русскими: в Польше предупредили разжигателей войны

Польские власти продолжают провоцировать Россию на военную агрессию, но это грозит катастрофическими последствиями, уверен аналитик Рональд Баразон.

DWN: антироссийские провокации Польши приведут к новой мировой войне с миллионами жертв
Доктор Утку Зейбей дал пять эффективных рекомендаций для контроля уровня холестерина
Пять рекомендаций для контроля уровня холестерина
Военные ВС Румынии умолчали об интересном факте в инциденте с самолётом ВВС Польши
"Ловил куропаток": подозреваемый в покушении на Прилепина пытался оправдаться
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
ЧВК "Вагнер" остаётся в Артёмовске: Путин, вероятно, вмешался в ситуацию
Появилось видео танковой дуэли Т-80 ВС РФ и танка ВСУ
Зелень может быть опасна для здоровья — врач Мясников
Зелень может быть опасна для здоровья — врач Мясников
Последние материалы
Житель РФ отказался от услуг турфирм после горького опыта
Эндокринолог Янг перечислила продукты, разрушающие печень
Назван напиток, который снижает риск развития рака
МК: российские ВКС ответили за атаку на Кремль мощным ударом по резервам ВСУ
Удары по Одесской области открывают любопытные сценарии для дальнейшего ведения боевых действий
РИАН: Пентагон заявил о критических проблемах ВС Соединённых Штатов Америки
Шоколад не поднимает настроение: Врачи опровергли популярный миф
Минобороны Украины: военные России "сбили" самолёт НАТО в Харьковской области
Для каких людей может быть опасен укроп
"РВ": ВСУ целыми днями гоняют куда-то по Украине колонны техники НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников