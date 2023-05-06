Взгляд: граждане из РФ удивили туроператоров выбором мест для отдыха летом 2023 года

Отечественные туроператоры удивлены тенденцией российских граждан выбирать санатории с лечением в Дагестане, сообщает издание "Взгляд". В то же время граждане РФ всё чаще путешествуют за границу: в первом квартале 2023 года турпоток из нашей страны вырос на 90% по сравнению с 2022 годом и составил более двух с половиной миллионов поездок.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

"Нас в этом году приятно удивляет медицинский туризм, лечение в санаториях. Он показывает рост на 30-40% к прошлому году. Уже сейчас продано 60-65% годовой загрузки санаториев", — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Эксперт выразил недоумение относительно того, почему так происходит. Ромашкин отметил, что к обычному периоду начала мая обычно продано от 30% до 45% гостиниц. Кроме того, неожиданным для экспертов сферы туризма стало всеобщее увлечение отдыхом в Дагестане.

"Дагестан распродан на 75%. На лето уже ничего не найти. Один из факторов роста спроса — это вирусная сетевая популярность региона", — заключил Ромашкин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Санаторий "Каспий" в Дагестане