При планировании путешествий многих граждан интересует наличие каких-либо конфликтов между туристами из РФ и Украины на фоне спецоперации. Эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин ответил на вопросы по этому поводу в беседе с Pravda.Ru.
Он сообщил, что те страны, которые заинтересованы в российских туристах, стараются всё это регулировать. Например, Турция. Раньше информация о конфликтах появлялась часто в СМИ, чтобы вызвать хайп.
"Сейчас уже всё это пошло на спад. Как-то новостной поток существенно пошёл на нет. Уже нет такого, что "вот, случился какой-то конфликт", — объяснил Бандурин.
Эксперт не исключил, что возможны бытовые конфликты между туристами.
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