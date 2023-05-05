Эксперт по туризму Бандурин рассказал, есть ли конфликты между туристами в странах на фоне СВО на Украине

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

При планировании путешествий многих граждан интересует наличие каких-либо конфликтов между туристами из РФ и Украины на фоне спецоперации. Эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин ответил на вопросы по этому поводу в беседе с Pravda.Ru.

Фото: кадр из видео

Он сообщил, что те страны, которые заинтересованы в российских туристах, стараются всё это регулировать. Например, Турция. Раньше информация о конфликтах появлялась часто в СМИ, чтобы вызвать хайп.

"Сейчас уже всё это пошло на спад. Как-то новостной поток существенно пошёл на нет. Уже нет такого, что "вот, случился какой-то конфликт", — объяснил Бандурин.

Эксперт не исключил, что возможны бытовые конфликты между туристами.

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