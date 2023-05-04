Карелия — лучшее место для семейного летнего отдыха 2023

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Карелия является одним из самых популярных внутренних туристических маршрутов. Но главное — это отличное место для семейного отдыха с детьми, тем более, что вариантов размещения здесь есть сразу несколько.

Фото: pixabay.com

Лучший способ интересно отдохнуть в Карелии — остановиться в кемпинге, пишет karelinform.ru. В Республике есть большое количество разнообразных организованных кемпингов, на территории которых можно жить как в палатках, так и в уютных домиках. Комфортный "палаточный" отдых обойдётся туристам от 800 рублей.

Кстати, палатку можно поставить и не в кемпинге, а просто в лесу, чтобы максимально слиться с природой. Сделать это можно где угодно, например, в Муезерском районе, рядом с горой Воттаваара, на одной из живописных полян у реки. Так можно прилично сэкономить, единственное — за свою безопасность придётся отвечать самостоятельно.

В Карелии есть два заповедника — "Кивач", "Костомукшский", — и несколько национальных парков, в которых имеются красивейшие эко-тропы. Здесь за символическую плату в 100 рублей можно своими глазами увидеть уникальные памятники природы, которых нет больше нигде в мире.

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