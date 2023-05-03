Эксперт по туризму Бандурин рассказал гражданам РФ, как выгоднее ехать на отдых в Турцию: самостоятельно или по путёвке

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турция остаётся одним из самых популярных среди россиян направлением для отдыха. Эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин рассказал о вариантах размещения в стране.

Фото: puttur.ru

Он отметил, что несмотря на высокие цены, граждане РФ выбирают курорты Турции. Это объясняется высоким качеством сервиса в отелях.

Эксперт советует брать тур, а не снимать жильё, приехав своим ходом.

"Там, как мы говорили, конвейер, и этот конвейер позволяет сэкономить и на перелёте, и на трансфере, и на проживании. То есть когда целиком пакетно приобретается, — это самый лучший вариант", — сказал Бандурин в беседе с Pravda.Ru.

Он отметил, что в крупных городах можно найти жильё, а для отдыха в прибрежной зоне лучше выбирать отели. Они ориентированы именно на туристов.

Эксперт рекомендует пятизвёздночные отели для отдыха с детьми, поскольку они расположены в непосредственной близости к морю. При этом не требуется переходить дорогу.

Для людей, которым важны развлечения, следует выяснить данный вопрос до поездки. Часто во многих гостиницах работают аниматоры, с которыми можно оставить детей, а самим отдохнуть.

"Тут всё зависит от того, кто с какими целями едет, и кто в каком составе. Потому что если едут взрослые, например, люди более старшего возраста, то им, наоборот, дискотека не очень нужна. Надо обратить внимание на состав услуг и возможности того отеля, в который туристы собираются поехать", — поделился Бандурин.

Эксперт рекомендует обратить внимание на то, чтобы выбранный отель соответствовал ожиданиям. Это позволит избежать разочарований от отдыха.

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