Туристам из РФ рассказали о недорогих альтернативных Турции и Египту курортах

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 2022 года россиянам стало сложнее попасть в некоторые страны для путешествий. Несмотря на это, у граждан РФ остаются приятные и недорогие альтернативы, пишет Lenta.ru.

Путешественники, которые не хотят лететь в Турцию, выбирают Египет и ОАЭ. Помимо этого, в 2023 году гражданам РФ обещают открыть Тунис.

Популярным направлением являются Объединённые Арабские Эмираты. Отдых с завтраками в трёхзвёздочном отеле на двоих обойдётся около в 100 тысяч рублей за семь дней. Дубай на тот же срок на двоих будет стоить от 110 тыс. рублей.

"В ОАЭ премиальный отдых летом будет стоить дешевле, потому что летом в Эмиратах не сезон и действуют специальные скидки, — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Отдых в Египте будет стоить около 115 тыс. рублей на двоих за трёхзвёздочный отель.

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