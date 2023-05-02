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Турист из России назвал пять способов обмана, на которые он постоянно натыкается в Сети

1:43
Туризм

Туристов пытаются развести на деньги все кому не лень, причём различными способами. Чтобы избежать переплат и разглядеть подвох, нужно быть опытным путешественником. Россиянин рассказал в своём блоге на платформе Дзен о пяти наиболее распространённых способах обмана, которые постоянно встречаются в Интернете.

Турист из России назвал пять способов обмана, на которые он постоянно натыкается в Сети

Первый метод развода связан с сайтами бронирования отелей и местными налогами. Так, цена, которая указана крупным шрифтом, не всегда является конечной. Отели иногда пишут окончательную стоимость номера, однако многие указывают её без налогов. Переплата может быть существенной.

Дополнительно может взиматься "топливный сбор", который почему-то не включается в стоимость пакетного тура.

Третий развод — увеличение стоимости пакетного тура на 20-30 процентов для путешествующих в одиночку. Туроператоры плюсуют к заявленной сумме ещё почти треть, если второго человека не планируется, отметил автор поста.

Также весьма популярен развод с "самым дешёвым авиабилетом". Авиакомпании и сайты-агрегаторы прибегают к такой уловке, предлагая билет по чрезвычайно выгодной цене. Но как только турист делает удачную покупку, выясняется, что тот заветный билет уже успел заполучить другой "счастливчик".

Наконец, пятый способ обмана связан с продажей экскурсий через Интернет. Оценить реальную стоимость той или иной услуги, находясь в родной стране и только готовясь к путешествию, сложно. На месте цена экскурсий, как правило, падает наполовину по сравнению с предложениями в Сети.

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Отвратительные приключения россиян в Турции
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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