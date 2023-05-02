"Турпром": Турция обрадовались решению РФ по рейсам на курорты страны

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Правительство Турции положительно восприняло решение авиакомпаний РФ об увеличении числа рейсов на курорты страны в полтора раза предстоящим летом. Об этом проинформировало издание "Турпром".

В общей сложности российские авиакомпании рассчитывают на как минимум 700 рейсов в неделю, а турецкие авиалинии — 629 рейсов в неделю по 37 направлениям.

"Еженедельно турецкие авиалинии будут летать 21 раз из Анталии и Стамбула в Москву, 14 раз в Санкт-Петербург, 14 раз — из Анталии в Казань, 14 рейсов в Екатеринбург, семь рейсов в Саратов", — пишет "Турпром".

Отмечается, что в 2022 году Турцию посетили более 44 млн иностранцев, в том числе больше пяти млн россиян.

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