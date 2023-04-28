РСТ: отдых в Турции начал дешеветь из-за низкого спроса среди россиян

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во многих турецких отелях зафиксировано снижение стоимости проживания и появление скидок на фоне низкого спроса со стороны российских туристов. Таким данными поделился Российский союз туриндустрии.

Эксперты отмечают, что цены на размещение в отелях Турции снизились примерно на треть, так что пляжный отдых в этой стране уже вполне может соперничать с другими курортными направлениями.

"В среднем цены упали не менее чем на 30%. То, что раньше стоило 150 тыс. рублей на двоих, можно купить уже за 100 тыс. Майские и июньские цены выглядят вполне конкурентно", — отмечается на сайте.

Ранее управляющий директор группы компаний "Слетать.ру" Евгений Данилович сообщил, что для отдыха на майских праздниках россияне выбирают Турцию, поездки по России, Египет и ОАЭ.

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