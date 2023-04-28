Блогер пожаловался на тонны мусора и неприятный запах на пляжах Крыма

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крым мог бы стать идеальным курортом, однако полуостров всё чаще разочаровывает туристов. Блогер-путешественник подчеркнул, что на пляжах практически невозможно находиться из-за ужасного запаха. Он отметил, что отдых на полуострове стоит довольно дорого, но туристам всё равно приходится слышать чувствовать "ароматы Парижа".

Кроме того, Крым "утопает" в тоннах мусора и зарастает сорняками. Однако, по мнению блогера, в этом виноваты и местные жители. Создаётся впечатление, что они не рады приезжим гостям, указал он.

"Смотреть на это грустно. <...> Крым ведь не первый год является курортом, но отношение осталось таким же, это печально. Многие мои знакомые очень разочаровались после первой поездки. Крыму есть куда расти, другой вопрос в том, что захотят ли этого сами жители?" - заключил путешественник в блоге "Мой автодом".

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