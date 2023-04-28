РИА Новости: турагенты заявили о снижении цен на путёвки в Турцию для граждан РФ

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации RTN, многие отели в Турции начали снижать цены и предоставлять скидки на размещение. Директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил, что в середине мая цена на неделю отдыха на двоих в гостинице "пять звезд" с системой питания all inclusive варьируется от 70-90 тыс. рублей в зависимости от курорта.

"Мы предполагали, что снижение начнётся после майских праздников, но плохой спрос вынудил турецких отельеров принимать срочные меры. Оптимизация цен началась ещё в середине апреля, а сейчас набирает обороты. В среднем цены упали не менее, чем на 30 процентов", — передаёт РИА Новости слова эксперта.

Однако проблема не только в завышении стоимости турецкими отельерами, но и в необычно холодной весне, как отметил эксперт. В мае туристы, которые едут отдыхать в Турцию, скорее всего, будут разочарованы, поскольку море ещё слишком прохладное для купания.

Ситуация вряд ли стабилизируется раньше конца июня, как отмечают директор турагентства "Южный берег" Ольга Чирскова и другие эксперты. Средняя цена отдыха в Турции на двоих снизилась за последние две недели на 20 процентов, как сообщает сеть агентств "Магазин горящих путёвок". Теперь она составляет 130 тыс. рублей вместо 167 тысяч. Семья из трёх человек может сэкономить ещё больше, потому что стоимость отдыха снизилась с 275 тысяч рублей до 210 тысяч.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Цены на отдых в Турции снижаются