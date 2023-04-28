PRIMPRESS: туристов из РФ предостерегли от поездок в КНР на майские праздники

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российским гражданам сообщили о новом важном процессе, который начнётся в Китае с 29 апреля. Представители КНР информировали все туристические агентства, включая РФ, о значительных изменениях в условиях для иностранных посетителей в ближайшее время, сообщает PRIMPRESS.

Стоимость проживания в гостиницах увеличится в несколько раз, а именно на 200 процентов. Это будет распространяться на все города Китая, включая популярные среди российских туристов: Суйфэньхэ, Хуньчунь и Далянь. Данные изменения произойдут в период с 29 апреля до 4 мая, который совпадает с майскими праздниками в РФ.

В Китае значительная часть мест в отелях будет зарезервирована для профсоюзов и местных групп, поэтому туристов из других стран просят не приезжать в это время, чтобы избежать ненужного ажиотажа. После 4 мая цены на проживание вернутся к прежним уровням.

Несмотря на это, многие жители Приморья и других регионов России всё равно планируют посетить КНР во время майских праздников. Для них турфирмы пересчитали стоимость, увеличив её в несколько раз.

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