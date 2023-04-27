Туроператоры рассказали гражданам РФ о ценах на отдых в Турции в 2023 году

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Участники туристического рынка поделились информацией о том, куда могут отправиться россияне для отдыха летом 2023 года. Об этом пишут "Новые Известия".

Самым популярным направлением по-прежнему остаётся Турция, хотя стоимость путёвок выросла.

"В этом году Турция нас шокировала ценами на летний сезон. Цены на ранее бронирование Турции в 2023 году повысились на 30-50% в сравнении с 2022 годом. Но на спросе это не сильно отразилось. Короткий авиаперелёт, широкая полётная программа из регионов, любимая всеми концепция отдыха "Всё включено" делают своё дело", — рассказала основатель туристического онлайн-агентства Анна Невзорова.

Если вы планируете отложить покупку тура на лето в надежде на снижение цен, то эксперты не советуют этого делать, так как билеты не подешевеют. Отдых в Турции на десять дней на двоих в трехзвёздочном отеле в июле составит около 140-150 тыс. рублей.

Сочи, Анапа и Геленджик, Кавказские Минеральные воды, Северный Кавказ и Калининград — это наиболее популярные туристические направления в России.

Несмотря на сложности в получении виз, туристы могут отправиться в Европу. Шенген выдают россиянам Италия, Испания, Греция, Австрия, Франция, Венгрия.

Руководитель турагентства Августина Зарипова рекомендует обратить внимание на Бахрейн, Сейшельские острова, Грузию, Белоруссию и Дальний Восток.

Тем не менее стоит учесть, что цены на отдых в 2023 году значительно выросли, а бюджетный отдых в среднем стоит около 50-70 тыс. рублей на человека в неделю, не включая стоимость перелёта.

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Где дёшево отдохнуть летом 2023?