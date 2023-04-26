Россиянка рассказала об отношении к русским в отеле в Турции: хороший знак

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жительница России, посетившая турецкий Бодрум, поделилась своими впечатлениями об отдыхе на популярном курорте и рассказала об отношении к россиянам. Девушка по имени Вероника заявила в своём блоге, что одиннадцатидневный отдых в Турции её семье обошёлся в 160 тысяч рублей.

По словам туристки, в отеле не было дискотек и анимации, но всё уютно и по-семейному, номера маленькие, но чистые.

Путешественница отметила, что среди отдыхающих в Бодруме больше половины турок. Однако персонал отеля никого не выделяет, а к русским там относятся хорошо.

Есть, несмотря на все достоинства, и один существенный минус — на территории разрешено курить. Везде чисто, гор окурков нет, всё своевременно убирается, но дым от сигарет будет постоянным спутником, заключила девушка.

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