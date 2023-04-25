Граждане РФ удивили турецкого бизнесмена находчивостью в обходе санкций в 2023 году

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно заявлению бизнесмена и политолога из Анкары Ивана Стародубцева, россияне быстро приспособились к санкциям со стороны западных стран. Несмотря на рост цен, весной туристы из РФ начали массово приезжать в Турцию.

По словам Стародубцева, невозможность использовать карты "Мир" и проблемы с обменом валюты не пугают россиян и мало влияют на их поведение. Туристы используют платёжные инструменты третьих стран. Стародубцев удивлён скоростью, с которой россияне приспособились к отсутствию западных брендов на рынке.

"Как только люди не изощряются, каких только банков карточки не привозят! Платиновая карта киргизского нацбанка, ещё что-то…. Странные банки из республик бывшего СССР готовы не только выдать вам карты, но и оформить их за час с доставкой на дом", — поразился бизнесмен.

Стародубцев отмечает, что единственной проблемой для российских туристов в Турции является резкий рост цен на все виды услуг, включая размещение в отелях. Подорожание отдыха и потребительских товаров вызывает недовольство не только у туристов, но и у местных жителей.

"Цены в Турции сейчас взлетели на какую-то невероятную высоту. Стон и плач раздаются по всей Турции. Неслучайно глава оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглу крутит репчатым луком перед камерой, пытаясь проиллюстрировать турецкую дороговизну", — сказал Стародубцев в эфире "Соловьёв LIVE".

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