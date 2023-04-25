TourDom: путёвки в Турцию на майские праздники предлагаются гражданам РФ со скидкой 40 процентов

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты в индустрии туризма на профессиональном канале "Крыша ТурДома В2В" обсуждают значительное снижение цен на отдых в Турции. В период с 29 апреля по 2 мая скидки на пакетные туры с вылетом из Москвы достигают 25-40% от первоначальной стоимости. Например, цена на поездку в отель Eldar Garden 4* (Гейнюк) уменьшилась на 27%, а на Rich Melissa Hotel 4* (Кемер) — на 40%.

По словам руководителя международных проектов "Слетать.ру" Любови Ворониной, стоимость недельного тура на двоих на майские праздники с вылетом из Москвы в настоящее время начинается от 48 тыс. рублей, что обычно бывает в зимний несезон, передаёт TourDom.

Также в других регионах России замечают снижение цен. Ярослав Головач из агентства Travels Golovach в Чистополе сообщает, что тур на пять дней на двоих с вылетом из Казани на 1 мая можно забронировать за 49 тыс. рублей на пять дней в отеле 5* с доплатой 100 евро за топливный сбор.

Цены на отдых в Турции не только на майские праздники, но и на другие даты изменились в лучшую сторону, утверждают эксперты.

"Туры стали доступнее на ближайшие дни, включая завтра и послезавтра", — отмечает руководитель сети турагентств Travel Times Георгий Томаев.

Однако цены на основной сезон (июнь и июль) остались примерно на том же уровне. Тем не менее некоторые бюджетные пятизвёздочные отели снизили свои тарифы на летний период.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Цены на турецкие отели 2023. Отдых в Турции