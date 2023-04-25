Вице-президент РСТ Барзыкин заявил, что за 50 тыс. рублей можно отдохнуть в Абхазии и Белоруссии

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин упомянул Абхазию и Белоруссию в качестве примеров стран ближнего зарубежья, где можно отдохнуть за 50 тыс. рублей на одного человека. Он отметил доступность поездок в Казахстан, Узбекистан и Армению. При таком бюджете туристы могут забронировать проживание на пять-шесть ночей в 3-4-звёздочных отелях по этим направлениям.

"Для путешествий внутри РФ и в страны ближнего зарубежья 30-50 тысяч рублей — это абсолютно оптимальные суммы для одного человека. Многие укладываются и в гораздо более скромный бюджет", — сказал Барзыкин.

Как сообщает Москва 24, для посещения стран дальнего зарубежья бюджет в 50 тыс. рублей будет недостаточным.

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