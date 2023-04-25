Глава АТОР Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции удивили даже местных жителей

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Портал "Турпром" сообщает, что стоимость отдыха в Турции за последнее время выросла настолько сильно, что удивила не только приезжих туристов из России, но и местных жителей. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.

"Недельный семейный отдых в хорошем 5-звёздочном отеле в Турции составит 300 тыс. рублей в июне и 350-380 тыс. рублей в июле", — рассказала глава АТОР.

Ломидзе отмечает, что в ОАЭ цены на отели того же сегмента летом будут существенно ниже. Основная причина связана с тем, что данное время года не является сезоном для Объединённых Арабских Эмират.

По данным главы АТОР, несмотря на повышение цен, Турция останется на первом месте по летнему отдыху. ОАЭ займёт второе место, а Таиланд — третье.

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Турция: стоит ли ехать?