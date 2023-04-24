Составлен список стран, куда граждане РФ с загранпаспортом могут въезжать без визы в 2023 году

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире россияне смогут посетить сразу несколько зарубежных стран, не оформляя визы для посещения.

Наиболее популярными туристическими направлениями с прямыми рейсами являются Турция (там можно находиться 60 дней без визы), Мальдивы (разрешено отдыхать до трёх месяцев по загранпаспорту) и Таиланд (45 дней пребывания без визы). В Египте необходимо оформить соответствующий документ на 30 дней по прибытии в страну.

В Европу также можно попасть по одному загранпаспорту. Безвизовый режим для россиян введён в таких странах, как Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина. Здесь можно отдохнуть на протяжении месяца.

Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия готовы принять российских туристов на 90 дней не только без визы, но даже без загранпаспорта, сообщает aif.ru.

Также россияне смогут посетить Китай в составе туристической группы, срок пребывания в стране без визы — до 21 дня.

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