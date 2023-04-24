АТОР: если Турция не скорректирует стоимость путёвок, россияне поедут летом в другие страны

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

У экспертов есть опасения, что в 2023 году в Турцию может поехать отдыхать в два раза меньше россиян, чем ожидается — всего 3 миллиона российских туристов вместо шести миллионов, на которых рассчитывают турецкие отельеры. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Из-за подорожавшего отдыха в Турции россияне могут предпочесть отпуск в других странах, в которых можно найти более выгодные предложения — Таиланде, Египте, ОАЭ и Мальдивах.

В АТОР обратили внимание, что Турция не потеряет туристов из России, если владельцы местных отелей снизят цены на размещение.

Вместе с тем эксперты Ассоциации сомневаются, что отельеры Турции согласятся снизить стоимость отдыха. В АТОР объяснили, что многие крупные турецкие отели находятся у своих владельцев не в собственности, а в аренде, и арендная плата за них является фиксированной в долгосрочной перспективе.

Поэтому отельерам просто невыгодно работать себе в убыток, и в качестве замены российским туристам они могут попытаться привлечь на отдых путешественников из Европы.

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Туроператоры отказываются от Турции