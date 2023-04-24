У экспертов есть опасения, что в 2023 году в Турцию может поехать отдыхать в два раза меньше россиян, чем ожидается — всего 3 миллиона российских туристов вместо шести миллионов, на которых рассчитывают турецкие отельеры. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Из-за подорожавшего отдыха в Турции россияне могут предпочесть отпуск в других странах, в которых можно найти более выгодные предложения — Таиланде, Египте, ОАЭ и Мальдивах.
В АТОР обратили внимание, что Турция не потеряет туристов из России, если владельцы местных отелей снизят цены на размещение.
Вместе с тем эксперты Ассоциации сомневаются, что отельеры Турции согласятся снизить стоимость отдыха. В АТОР объяснили, что многие крупные турецкие отели находятся у своих владельцев не в собственности, а в аренде, и арендная плата за них является фиксированной в долгосрочной перспективе.
Поэтому отельерам просто невыгодно работать себе в убыток, и в качестве замены российским туристам они могут попытаться привлечь на отдых путешественников из Европы.
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