TourDom проинформировал граждан из РФ о стоимости отдыха в турецких отелях

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянам раскрыли стоимость отдыха в пятизвёздочных отелях 18+ Alba Royal, Adam & Eve, Flora Garden Beach и Michell Hotel & Spa в Турции на майские праздники. Об этом пишет портал TourDom.

Наименьшая цена в Michell Hotel & Spa, где недельный тур обойдётся отдыхающим от 46 тыс. рублей на человека. В отеле действуют скидки на проживание до 50 процентов.

Проживание в Alba Royal Hotel обойдётся немного дороже — от 58,9 тыс. рублей. Там имеются как открытые, так и крытые бассейны, а также спа-центр, хаммам, сауна и разнообразные спортивные развлечения.

Российским туристам придётся заплатить не менее 67,2 тыс. рублей на человека за путёвку на семь ночей в Flora Garden Beach, а в Adam & Eve — от 78,3 тыс. рублей. В последнем проводятся специальные вечеринки, поэтому отель отлично подойдёт для молодежных компаний.

Как сообщают специалисты, гостиницы формата adults only ("только для взрослых") предоставляют комфортный отдых. В них предусмотрены спортивные и вечерние мероприятия, спа-центры и пляжные зоны для любителей как спокойного времяпровождения, так и дневной ритмичной музыки у бара.

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