МК: цены на летний отдых поставили граждан РФ в тупик — перелёт равен зарплате

1:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне начали планировать свой летний отпуск, но оказались шокированы ценами на авиаперелёты. В Минтранс предупреждают, что к лету билеты ещё вырастут в цене на 15-30%.

Как рассказывают россияне, которые уже успели прицениться, перелёт семье до Адлера обойдётся от 73 до 209 тыс. рублей плюс стоимость багажа. Цена варьируется в зависимости от места вылета, но многие просто вынуждены покупать такие дорогие билеты, несмотря на то, что заработная плата в разы меньше стоимости билетов: кому-то необходимо лечение, а кто-то долго ждал путёвку в санаторий.

"МК" изучил цены на перелёты в Адлер из разных точек России:

"Прямой рейс в Адлер и обратно в период школьных каникул, семья из 3-х человек с ребенком до 12 лет. Из Тюмени от 70 110 руб. за троих плюс 13 тыс. за багаж (средняя з/п тюменцев 56 136 руб.). Екатеринбуржцы при примерно такой же средней оплате труда в своем регионе улетят к Черному морю втроем за 69 тыс. руб. Питерцы — за 66 700 руб. без багажа, уфимцы — за 58 494, а жители столицы за 51 410 руб. Дешевле всего путь в Сочи у саратовчан — 46 тыс. руб. на троих туда-обратно".

Стоит отметить, что пятизвёздочный отель в Хургаде будет стоить 200 тыс. рублей с перелётом, а если выбрать четыре звезды, то 130-150 тыс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.