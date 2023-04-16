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МК: наплыв граждан РФ в Дубае стал катастрофой для местных экспатов

1:24
Туризм

Многие российские знаменитости, предприниматели, спортсмены и блогеры уже выбрали Дубай в качестве места для наслаждения роскошной жизнью. Они активно делятся контентом из этого уникального города, который славится своей экстравагантностью.

МК: наплыв граждан РФ в Дубае стал катастрофой для местных экспатов

Однако не все местные жители рады приезжим россиянам. Некоторые чувствуют раздражение из-за того, что граждане РФ активно приобретают недвижимость и тратят большие суммы на развлечения, что оказывает влияние на цены и уровень жизни в городе.

Это не останавливает российских приезжих. В 2022 году многие из них быстро избавились от недвижимости в Лондоне, чтобы приобрести апартаменты на побережье Персидского залива. Несмотря на высокую стоимость жизни, многие российские миллионеры считают, что это стоит того, чтобы наслаждаться удивительной жизнью в этом городе.

"Из-за наплыва русских недвижимость возросла в цене на восемь процентов, а в элитных районах — на 15. Цены на всё поднимаются, а зарплаты не растут. Но для русских вопрос цены — не проблема. Люди вывозят из России огромное количество денег. Для стареньких экспатов происходящее — катастрофа. Ведь далеко не все здесь шикуют", — приводит "МК" слова девушки Яны, живущей в Дубае 12 лет.

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Как живут наши в ОАЭ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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